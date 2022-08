Mit einem großen Aktionsprogramm am 13. Augist in der Haller Innenstadt sollen die Bürger beim "Tag des Sports" für sportliche Angebote und Bewegung begeistert werden.

Neuauflage nach Erfolg vor drei Jahren: Großer Tag des Sports am Samstag, 13. August, in der Haller City

Laden in die Innenstadt zum „Tag des Sports“ ein: (von links) Frank Hofen (Innenstadtmanagement), Reinhard Stricker (Vorsitzender Stadtsportverband), Benjamin Potthoff, Timo Klack und Christian Lippold von der Stadtverwaltung, Volker Seifert (Fechtschule Turnieres) und Kai Thöne (Stadtsportverband).

Gemeinsam mit der Stadt und den lokalen Vereinen wollen wir den Sport nach vorne stellen und Bewegung in die Innenstadt bringen. Die Besucher können sich informieren und viele Sportarten ausprobieren“, sagt der Vorsitzende des Haller Stadtsportverbandes, Reinhard Stricker, welchen es sichtlich freut, drei Jahre nach der erfolgreichen Premiere gemeinsam mit der Stadtverwaltung und vielen Vereinen wieder den „Tag des Sports“ durchführen zu können.

Von Boxen bis Tanzen

Tennis, Fußball, BMX fahren, Volleyball, Golf, Reiten oder Karate: Diese und viele weitere Sportarten wollen sich am 13. August zwischen Ronchinplatz und Rathausgarten präsentieren und damit zeigen, wie vielfältig das sportliche Angebot in der Lindenstadt und seiner Umgebung ist. „Der Fokus liegt natürlich auf unserem Breitensport. Wir wollen aber auch über den Tellerrand hinausschauen und Sportarten präsentieren, die in Halle nicht angeboten werden“, sagt Reinhard Stricker, der verrät, dass auch der Borgholzhausener Boxsportverein und die Tanzschule Stüwe-Weissenberg vor Ort sein werden.

Wie die Organisatoren beim Pressegespräch verraten soll es beim Tag des Sports zwischen 11 Uhr und 16 Uhr zwei Aktionsflächen geben. Auf der ersten, vor dem Rathaus, haben der Reit- und Fahrverein (Voltigieren auf dem Holzpferd) sowie die Fechtschule Turnieres (Showkämpfe und Beratung) ihre Zelte aufgeschlagen, und auf der zweiten Fläche, dem Parkplatz vor Grill-Alex, präsentieren sich der SC Halle (Tischtennis, BMX fahren), der TC Blau Weiß Halle (Kleinfeldtennis) oder Union 92 Halle (Torwandwerfen).

In der Bahnhofstraße zeigt der DLRG Ortsverband derweil wie eine Herzdruckmassage funktioniert, beim Golf Club Teutoburger Wald kann man „Putten“ oder beim Schachklub lernen, wie man seinen Gegenspieler Schachmatt setzt. Darüber hinaus informieren die Ehrenamtsbörse, das Deutsche Rote Kreuz, der TV Künsebeck oder auch der LC Solbad Ravensberg über ihre attraktiven Angebote. Zur Freude der Veranstalter haben sogar die Wildcats, die Cheerleading-Formation der Bielefelder American-Football Mannschaft „Bulldogs“, ihr Kommen zugesagt.

Das Programm im Einzelnen Foto: 11.00 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Tappe 11.15 Uhr: Haller Walkingrunde inkl. Stadtführung (6km) 11.20 Uhr: Mitmach-Tanz für Kinder vom TV Künsebeck 11.40 Uhr: Judo-Show TV Jahn Borgholzhausen 12.00 Uhr: Star-Talk mit Heribert Bruchhagen + Voltigier-Kür des Reit-und Fahrvereins 12.20 Uhr: Modern Dance mit dem SC Halle 12.40 Uhr: Reanimationsübungen mit dem DLRG 13.00 Uhr: Show der Tanzschule Stüwe-Weissenberg 13.15 Uhr: Haller Walkingrunde inkl. Stadtführung 13.20 Uhr: Auftritt Cheerleader Wildcats 13.40 Uhr: Karate und Krav Maga vom Karate Dojo 14.00 Uhr: Box-Show Boxsportverein Borgholzhausen 14.20 Uhr: Gesundheitstalk mit Dr. Elmar Wienecke 14.40 Uhr: Yoga mit dem Karate Dojo 15.00 Uhr: Talk zum Thema Sport und Shopping 15.20 Uhr: American Football mit den Bulldogs 15.40 Uhr: Star-Talk mit Eiskunstläuferin Katharina Müller 16.00 Uhr: Auslosung Gewinnspiel und Abschluss ...

Ein paar Meter weiter im Rathausgarten bietet die Volleyballabteilung des SC Halle indes Mitmachaktionen an, die TG Hörste zeigt Bogensport und auf dem angrenzenden Spielplatz wird erstmals ein „Ninja-Warrior-Kletterparcours“ inklusive Zeitmessung und „Buzzer“ hergerichtet.

Attraktive Gewinne wie Arminia-Trikots und Tickets für OWL-Arena

Parallel zu den sportlichen Angeboten der Vereine soll es übrigens ein großes Bühnenprogramm auf dem Ronchinplatz geben, welches mit der feierlichen Eröffnung des Events durch Bürgermeister Thomas Tappe um 11 Uhr beginnt. Anschließend können sich die Besucher auf einen bunten Mix aus Show, Information und Unterhaltung freuen, das garantiert für jeden Geschmack etwas bereit hält. Wie Timo Klack von der Stadt Halle verrät soll es außerdem ein großes Gewinnspiel geben, welches mit tollen Preisen aufwartet. „Es gibt Familienkarten für das Lindenbad, Arminia Trikots, Tickets für die OWL-Arena oder auch einen Football der Bulldogs zu gewinnen“, so Klack, der wie das gesamte Orga-Team auf zahlreiche Besucher in der Innenstadt hofft.