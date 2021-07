Bürgerbegehren zur Alleestraße angestrengt

Sie haben das Bürgerbegehren initiiert, das nach einer Vorprüfung im Rathaus in einigen Wochen anlaufen und letztlich in einen Bürgerentscheid zur Frage „Soll der Umbau der Alleestraße vorgezogen werden?“ münden soll: (von links) Elke Kranz, Thomas Dreier, Bernd Glatt und Helmut Rose.

In dem seit Jahren andauernden Konflikt um die Alleestraße sollen nun die Haller Bürger in ihrer Gesamtheit befragt werden. Dazu hat eine Gruppe von Hallern jetzt ein Bürgerbegehren initiiert, das am Freitag der Presse vorgestellt wurde. Unter der Fragestellung „Soll der Umbau der Alleestraße vorgezogen werden?“ soll am Ende eines mehrstufigen Verfahrens schließlich ein Bürgerentscheid an der Wahlurne stehen, der je nach Ausgang die bisherigen Absichten der Gestaltungsmehrheit im Stadtrat bezüglich der Zeitplanung für die Alleestraße ersetzen könnte.