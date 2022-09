Halle

Gleich in zwei Fachausschüssen ist die schwierige Lage des Haller Stadtarchivs diskutiert worden. Am Ende gibt es immer noch keine klare Zukunftsperspektive, jedoch eine klare Entscheidung gegen einen möglichen neuen Standort. Das ehemalige Möbelhaus Wolff an der Langen Straße, das heute im Stadtbesitz ist, soll nicht das neue Archiv und stattdessen abgerissen werden.

Von Stefan Küppers