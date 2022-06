Halle

Eine reine Innenstadt-Buslinie, wie sie Halle demnächst einführen will, das gibt es bisher im Kreis Güterloh nicht. Nach vermuteten Bedürfnissen der Bürger werden zum Beispiel die örtlichen Supermärkte in einer engen Taktung für realtiv kleine Fahrpreise angefahren. So soll innerörtlich eine attraktive Alternative zum Auto geschaffen werden.

Von Stefan Küppers