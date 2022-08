Halle

Als Sachkundiger Bürger in Fachausschüssen wirkt Gregor Bramhoff aktiv an der Haller Klimapolitik mit. Doch der 44-jährige Softwareentwickler schreibt nicht nur politische Anträge, sondern ist auch im eigenen Haus klimabewusst aktiv. Den Bürgern kann er in zunehmenden Dürrezeiten zum Beispiel die in Halle starke Förderung von Zisternen und Brauchwasseranlagen für daheim nur wärmstens empfehlen.

Von Stefan Küppers