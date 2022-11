Damals Leipzig - heute Halle

Das Jubiläum zum 60. Bestehen der Haller Bachtage soll in sicheren Zeiten gefeiert werden. Weil Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert bei den Planungen die aktuelle Entwicklung der Pandemie in Bezug auf Einschränkungen bei Konzerten noch nicht absehen konnte und die 59. Bachtage in diesem Jahr ausfallen mussten, trägt die Neuauflage die ungewöhnliche Bezeichnung 59b.

Haller Bachtage 2023 Im Rahmen des Haller Dreierlei wird das Georg-Rox-Trio am 4. Februar in der Sparkassen-Passage auftreten.

So wird der Statistik Genüge getan, und einem würdigen Jubiläum im Jahr 2024 steht nichts mehr im Wege. Das bekannte Klassikfestival der Region hat in Vor-Corona-Zeiten regelmäßig zwischen 3.000 und 3.500 Besucher angelockt. Die Organisatoren hoffen, sich bei den 12 Veranstaltungen mit namhaften Künstlern und hochkarätigen Ensembles, die zwischen dem 27. Januar und 12. Februar durchgeführt werden, wieder diesem Zuspruchsniveau anzunähern. Am 28. November beginnt der Vorverkauf, diesmal ausschließlich online bei www.haller-leben.de/bach oder telefonisch unter 05201-183338.

Unvergessenes Werk

Am 7. Februar 1723 bewarb sich Johann Sebastian Bach um das Thomaskantorat in Leipzig. Obwohl zu diesem Zeitpunkt nur zweite oder dritte Wahl, hat Bach in seiner 27 Jahre umfassenden Dienstzeit ein unvergessenes Werk an Kantaten, Oratorien und Orgelwerken geschaffen. Auf diesen „Segen für die Musikgeschichte“, wie es Friedemann Engelbert nennt, bezieht sich das aktuelle Motto „1723 Leipzig – Halle 2023“.

Halles Bürgermeister Thomas Tappe kann bestätigen, dass „viele Kommunen uns um die Bachtage beneiden“. Sie haben die Stadt überregional bekannt gemacht, auch diesmal werden zahlreiche Besucher von außerhalb erwartet. Eine Premiere bedeuten die kommenden Bachtage für Superintendent Dr. André Heinrich und Pfarrer Tim Henselmeyer. Nach dem Rückzug ihres Vorgängers Walter Hempelmann stehen sie nun erstmals in der vordersten Reihe und wollen möglichst viele Veranstaltungen live miterleben. André Heinrich verweist auf die aus theologischer Sicht besondere Bedeutung von Bach, der das Lob Gottes musikalisch in die Welt getragen habe.

Am Montag beginnt der Vorverkauf für das Klassik Festival Haller Bachtage. Es laden ein (von links): Pastor Tim Henselmeyer, Superintendent Dr. André Heinrich, Kirchenmusikdireketor Friedemann Engelbert, Bürgermeister Thomas Tappe, Laura Krause und Jana Wieking (beide Kulturbüro Stadt Halle) Foto: Johannes Gerhards

„Als Kirchengemeinde sind wir stolz darauf, Mitveranstalter zu sein“, sagt Tim Henselmeyer als Vorsitzender des kirchenmusikalischen Ausschusses. Er freue sich vor allem für den Bach-Chor, weil dessen intensive Probearbeit Früchte tragen wird. Seine Strahlkraft wirke nach außen, aber auch nach innen zur Gemeinde. Friedemann Engelbert hat zum vierten Mal das Heft des Handelns in der Hand und zeigt sich nach schwierigen Zeiten zuversichtlich, „dass alles so wird, wie wir uns das wünschen“. Es sei zwar anstrengend, die Bachtage durchzuführen, aber noch anstrengender, sie nicht durchführen zu können.

Orient und Okzident

Das Eröffnungskonzert am 27. Januar widmet sich der Begegnung von Orient und Okzident. „Nouruz“ heißt das wichtigste Fest in Kurdistan, es steht für Neuanfang, Hoffnung und Freude. Gefeiert wird es immer am 21. März, dem Tag, an dem Johann Sebastian Bach geboren wurde. Das mit etlichen Preisen ausgezeichnete Original-Ensemble „Musica Alta Ripa“ aus Hannover wird mit den syrischen Musikern Mevan Younes (Buzuq) und Hogir Göregen (Perkussion) Bach-Suiten und kurdische Tänze miteinander in Einklang bringen.

Jazzensemble spielt Bach

„Quer Bach“ heißt es am 28. Januar, wenn das Vokalsextett „SLIXS“ im Storck Treffpunkt auftreten wird. Mit seiner unkonventionellen Annäherung an Bach hat sich das ursprünglich eher im Jazz beheimatete Ensemble einen hervorragenden Ruf erworben. Wunschkandidat in Leipzig war vor 300 Jahren der im Vergleich zum konservativ geltenden Bach als modern angesehene Georg Philipp Telemann. Beim Oratorienkonzert am 29. Januar wird dessen „Die Tageszeiten“ Bachs Messe in g-moll gegenübergestellt.

Reise durch die Zeit

Ein besonderes Erlebnis auf sehr hohem Niveau wird nach Angaben von Friedemann Engelbert das Konzert mit dem Calmus Ensemble am 31. Januar in der Aula des Kreisgymnasiums sein. Am gleichen Ort findet am 1. Februar um 10 Uhr das interaktive Kinderkonzert „Julius der Flötenspieler“ von „Flautando Köln“ statt. Die spannende Reise durch die Jahrhunderte, ferne Länder und die Musikwelt wird in Auszügen um 13 Uhr beim Mittagstisch im Martin-Luther-Haus wiederholt. So möchten die Veranstalter auch jenen, die oftmals nicht am kulturellen Leben teilhaben können, die Gelegenheit geben, „Teil der Bachfamilie vor Ort zu werden“.

Das Calmus Ensemble als eine der erfolgreichsten Vokalgruppen in Deutschland ist am 31. Januar in der Aula des Kreisgymnasiums zu Gast. Foto: privat

„Urban Strings“ beschäftigen sich am 3. Februar in der Herz-Jesu-Kirche mit dem „Bach vor Leipzig“. Er galt als sehr wissbegierig, hat sich autodidaktisch fortgebildet und von anderen Komponisten seiner Zeit inspirieren lassen. Konzeptionelles „Neuland“ betreten die Organisatoren am 4. Februar mit dem „Haller Dreierlei“, wenn Kultur kulinarisch unterwegs ist. An drei verschiedenen Orten treten das Leipziger Ensemble „Forbicina“ (Johanniskirche), die Schauspielerin Felicitas Erben (Remise) und das Georg-Rox-Trio (Passage der Kreissparkasse) auf. Die Reihenfolge der Konzerte können die Besucher bei Buchung selbst festlegen.

Bachs Bewerbung

Beim Festgottesdienst am 5. Februar steht die Kantate „Du wahrer Gott und Davids Sohn“ im Mittelpunkt. Damit hatte sich Bach seinerzeit um das Thomaskantorat beworben. Predigen wird der Theologe Christian Wolff, der unter anderem von 1992 bis 2014 Pfarrer der Leipziger Thomaskirche war. Klaus Mertens als einer der wichtigsten Bach-Sänger unserer Zeit wird am gleichen Tag nachmittags von der „Hamburger Ratsmusik“ begleitet.

Das Vokalensemble »SLIXS« gastiert am 29. Januar im Sorck Treffpunkt mit dem Programm »Quer Bach« Foto: Hagen Wolf

Zwei Tage später geht es um einen musikalischen Wettstreit, den es so nie gegeben hat. Werke von Bachs Mitbewerbern Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch und Christoph Graupner treten virtuell gegeneinander an, das „Haller Urgestein“, Trompeter Rupprecht Drees, gehört wie Friedemann Engelbert an der Orgel zu den Mitwirkenden.

Den krönenden Höhepunkt zum Abschluss der kommenden Bachtage bildet am 11. Februar die Messe in h-moll, die einen Tag später in der Altstädter Nikolaikirche in Bielefeld wiederholt wird. Namhafte Solisten, der Bach-Chor und das Telemannische Collegium Michaelstein garantieren musikalischen Hochgenuss. Neben Regierungspräsidenten Anna Katharina Bölling gehört auch die Ratsvorsitzende der EKD, Präses Dr. h.c. Annette Kurschus, zu den Schirmfrauen der Haller Bachtage. Das Programmheft und eine Übersicht im Postkartenformat sind ab sofort an allen relevanten Stellen verfügbar.