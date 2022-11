Damit Kinderaugen strahlen können

"Im Zuge der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und allgemeinen Verteuerungen ist es uns bewusst, dass sich nicht alle Eltern die Wünsche ihrer Kinder erlauben können. Daher möchten wir in diesem Jahr einen Wunschbaum aufstellen", verkündet die Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger (IGKB), die mit dieser Weihnachtsaktion Kinderwünsche in Erfüllung gehen lassen möchte.

Wie die Organisatoren betonen, soll dies (wie an Weihnachten üblich) ganz heimlich passieren. Das Kind kann auf einem Wunschzettel seinen Wunsch äußern und dieser wird dann am Wunschbaum auf dem Ringofenplatz aufgehängt. Nun muss sich ein schenkfreudiger Bürger finden, der den Wunschzettel mitnimmt und sich um alles weitere kümmert. „Die Idee hat eine Lehrerin der Künsebecker Grundschule entwickelt. Wir haben das nun aufgenommen, denn es gibt auch bei uns viele Kinder, die in armen Verhältnissen aufwachsen“, erklärt Friederike Hegemann. Die Aktion richte sich an Kinder, deren Eltern Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Es haben jedoch auch Menschen mit niedrigem Einkommen, die Anspruch auf derartige Leistungen hätten und freiwillig darauf verzichten, einen Wunsch frei.

„Es ist uns ganz wichtig zu betonen, dass hier niemand den Namen des Kindes, seiner Familie oder die Adresse erfahren wird. Es ist absolut anonym“, sagt Kerstin Panhorst. Laut der 2. Vorsitzenden der IGKB funktioniere der Wunschbaum mittels Zahlencodes auf den jeweiligen Wunschzetteln, anhand derer die IGKB sieht, in welche Einrichtung das Paket nach der bis zum dritten Advent laufenden Aktion gehört, aber nicht, welches Kind es erhält. Die Eltern bekommen das Päckchen für ihren Nachwuchs dann von den Einrichtungsleiterinnen der Künsebecker Kitas (die Grundschul-Eltern wenden sich direkt an die IGKB unter0163/6912269 ) überreicht, sodass sie es pünktlich am 24. Dezember an ihre Kinder übergeben können.

Die Geschenke sollen laut den Organisatoren einen maximalen Wert von 25 Euro haben und hübsch verpackt beim Vorstand der IGKB inklusive des Wunschzettels abgegeben werden. Dies ist bis zum 18. Dezember möglich, doch es werden auch Geld-Spenden angenommen, mit denen die IGKB Geschenke kaufen und Kinderwünsche erfüllen kann. ( Kontoinhaber: Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger e.V. , Volksbank Halle Westfalen, IBAN: DE03 4806 2051 0770 8108 00 ).