Daniel Kallauch begeistert in Halle

Halle

Mit seinem neuen Adventsprogramm „Weihnachten ist Party für Jesus“ war der christliche Kinder- und Familienmusiker Daniel Kallauch nun zu Gast in der Aula des Haller Kreisgymnasiums und hat rund 200 kleine und große Zuschauer zeitweise von den Sitzen gerissen. Viele konnten seine Hits lauthals mitsingen und es offenbar kaum erwarten, dass er mit seiner so beliebten Bauchredner-Puppe „Willibald“ in der Lindenstadt nach 2014 und 2016 nun schon zum dritten Mal für beste Unterhaltung sorgte.

Von Malte Krammenschneider