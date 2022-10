Dank für  tolle  Ideen der Haller Vereine

Der Stadtsportverband Halle, der mehr als 8000 Mitglieder repräsentiert, kann trotz der Probleme in der Corona-Zeit ein leichtes Plus bei den Mitgliedern vermelden.

In unaufgeregter Weise fand jetzt die Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes Halle statt. 14 Vertreter und Vertreterinnen der Haller Sportvereine nahmen am Treffen ihres Dachverbandes teil, der für alle Fragen und Aufgaben des gemeinnützigen Sports in der Stadt Halle zuständig ist.

Ausgesprochen positiv bewertete der Vorsitzende Reinhard Stricker den Tag des Sportes, der in diesem Sommer stattfand. Dieser dem Breitensport gewidmeten Tag soll im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen in Halle von ihren Stühlen hoch in sportliche Aktivität bringen. Regina Höppner, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste der Stadt Halle, legte nach: „Es war sogar noch besser als der erste Tag des Sports 2019. Ich bedanke mich für die gute Teilnahme und die tollen Ideen der Vereine!“

300.000 Euro für Vereine aus Fördermitteln

Mit Hilfe des Stadtsportverbandes konnten verschiedene Vereine in Summe fast 300.000 Euro aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2020“ vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten.

Die Haller Sportvereine haben 8.051 Mitglieder. Hiervon sind 32 Prozent Kinder und Jugendliche. Zum Jahr 2020 gibt es in 2021 ein Plus von 30 Mitgliedern.

Dank der Sportförderung der Stadt Halle und dem Sponsoring der Kreissparkasse Halle, der Technischen Werke Osning und der Volksbank Halle bleibt das beliebte Sportabzeichen für alle Teilnehmer, ob Vereinsmitglied oder nicht, weiterhin kostenlos. 2021 haben dem Bericht des Stadtsportverbandes zufolge 625 Menschen die Prüfung zum Sportabzeichen erfolgreich bestanden. Bei den Erwachsenen gibt es freilich noch reichlich Luft nach oben, da alleine 527 Prüfungen von Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht abgelegt wurden.

Umbesetzungen im Vorstand des SSV

In den Vorstand des Stadtsportverbandes wiedergewählt wurden: Carmen Dworrak (Sportabzeichenobfrau) und Werner Landwehr (Geschäftsführer). Neu besetzt wurde die Funktion als Beisitzer / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Michael Tönsing. Sebastian Manke (Schwarz-Gelb Hesseln 1957 e. V.) wurde für ein weiteres Jahr als Kassenprüfer gewählt.

Geplant ist der nächste Vereinsstammtisch im Januar 2023. Und, auf lange Sicht, ein sportlicher Austausch mit der lettischen Partnerstadt Valmiera und dem dortigen Olympiastützpunkt. Hierzu gab der Vorsitzende des Schachklub Halle 1946, Markus Schirmbeck, bereits spontan die Zusage seines Vereins.

Bürgermeister Thomas Tappe bedankte sich abschließend: „Vielen Dank für das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen und dem Stadtsportverband! Vielen Dank für die Freizeit, die sie dafür aufbringen!“