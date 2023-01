Während in NRW im vergangenen Jahr insgesamt 6,2 Prozent weniger Babys geboren wurden, verzeichnet das Klinikum Halle einen Babyboom. 452 Geburten im abgelaufenen Jahr stellen einen Rekord dar, vor fünf Jahren waren es noch 335. Der rasante Zuwachs in Halle scheint kein Zufall zu sein.

Hier ein kleiner Teil des Teams der Geburtshilfe im Klinikum Halle, das sich über einen neuen Rekord von 452 Geburten in 2022 freut: Gesundheits- und Krankenpflegerin Sabrina Oehler, Pflegedienstleiterin Claudia Witte, Beleghebamme Jennifer Zurmühlen und Dr. Thilo Bosse, einer von zwei Belegärzten an der Geburtsklinik Halle.

Es gab mal Zeiten im Zuge der Fusion des Haller Krankenhauses mit dem Klinikum Bielefeld, da schien die Geburtshilfeabteilung angesichts schwächelnder Zahlen in Frage zu stehen. Doch das ist vorbei, und auch die Entwicklungen in den schwierigen Corona-Jahren sprechen dafür, dass immer mehr Mütter im Haller Klinikum gebären wollen. 2018, also mal gerade vor fünf Jahren, waren es noch 335 Geburten in Halle, 2019 dann schon 361, im Jahr 2020 kletterte die Zahl auf 382 und zu 2021 gab es dann einen großen Sprung auf 432 Babys. Im vergangenen Jahr wurde mit 452 Geburten dann besagter Rekord jüngerer Zeitrechnung aufgestellt. Und es scheint in 2023 so weiterzugehen. Laut Hebamme Jenny Zurmühlen hat das Hebammen-Team aktuell etwa 40 Anmeldungen von Schwangeren pro Monat vorliegen, hochgerechnet könnte das Ende 2023 einen weiteren Zuwachs bringen.