Das Heimweh und Maxims Sehnsucht nach dem Vater

Es ist eine kleine ukrainische Familie, die nach Kriegsbeginn in Halle eine kleine, aber friedliche Bleibe gefunden hat, und die hat lernen müssen, dass dieses Weihnachten für große Wünsche wenig Platz hat. Wenn man die Geschichte von Lubov Tsitsak und ihrem neunjährigen Sohn Maxim auf sich wirken lässt, wird deutlich, welche Lasten sie aus dem Krieg in der ukrainischen Heimat mitschleppen. Und wie sie gegen diese Beschwernisse ankämpfen, um eine hoffnungsvollere Zukunft zu gewinnen.

Eine kleine ukrainische Familie kann wegen des Krieges das Weihnachtsfest nicht zusammen feiern. Während der Ehemann und Vater in der ukrainischen Armee dient, ist Lubov Tsitsak (39) Ende April wegen der Sicherheit des gemeinsamen Kindes aus Kiev nach Halle geflüchtet. Der neunjährige Maxim hat einen Adventskalender in der Hand, der die Vorfreude aufs Weihnachtsfest wecken soll.

Vor ziemlich genau einem Jahr war die 39-jährige Lubov Tsitsak noch sehr zuversichtlich, dass sie mit ihrem 37-jährigen Ehemann, der beruflich Webdesigner ist, und ihrem gemeinsamen Sohn Maxim in einer neuen Wohnung im Kiever Vorort Butscha eine schöne Zukunft haben würden. Heute verbindet die Welt mit dem Namen Butscha schwerste Kriegsverbrechen durch russische Besatzer. Für umgerechnet rund 50.000 Euro hatte das Ehepaar in Butscha in einem Mehrfamlienhaus eine Eigentumswohnung gekauft. Und natürlich hatten die Eheleute dafür einen Kredit aufgenommen. Nach und nach sollten die Räume renoviert werden, bevor die Familie im Laufe des ersten Halbjahres 2022 von Kiev in den Vorort umziehen wollte. Es kam anders.