Das kommt auf eine Familie zu

Der heimische Energieversorger Technische Werke Osning (TWO) spricht bei den nun veröffentlichten und ab dem 1. Januar geltenden Strom-/Gas- und Wasserpreisen von „vergleichsweise moderaten Anpassungen.“ Doch die Preissteigerungen reißen bei den Kunden Löcher in die Geldbörse.

Im Ergebnis steigt der Arbeitspreis für die Gas-Grundversorgung um 9,012 Cent netto je Kilowattstunde (brutto 9,643 Cent) und für die Strom-Grundversorgung um 18,44 Cent netto je Kilowattstunde (brutto 21,95 Cent). Das sind Preissprünge um etwa 160 Prozent beim Gas bzw. um mehr als 80 Prozent beim Strom. „Das liegt zum einen an den hohen Einkaufspreisen für Energie sowie an gestiegenen Netzentgelten und zum anderen an den Veränderungen bei Steuern, Umlagen und Abgaben“, erklärt TWO-Geschäftsführer Johannes Wiese und ergänzt: „Wir wissen genau, wie viel teurer das Leben insgesamt geworden ist und sichern unserer Kundschaft zu, dass wir als TWO durch die gestiegenen Energiepreise keine zusätzlichen Margen generieren werden.“ Die Grundpreise für Strom und Gas bleiben zudem auch im kommenden Jahr unverändert.