Das kommt auf Haller Gaskunden zu

Halle

Nein, es sind keine gute Nachrichten, die Johannes Wiese im Gespräch mit dieser Zeitung mitzuteilen hat. Auch wenn es mancher in der sich zuspitzenden Energiekrise vielleicht noch schlimmer befürchtet hat: Das, was mit wachsender Wahrscheinlichkeit in diesem Herbst und Winter auf die Gaskunden in Halle zukommen wird, ist schlimm genug. Der TWO-Chef nennt Zahlen.

Von Stefan Küppers