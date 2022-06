Das Leben feiern – Geschichten und Lieder aus dem Hospiz

Konzertlesung mit Stefan Weiller am 19. August in der PAB-Gesamtschule Borgholzhausen

Borgholzhausen

Das gibt es in dieser Form exklusiv nur in Borgholzhausen zu sehen und zu hören: Der Autor Stefan Weiller aus Wiesbaden wird am Freitag, 19. August, mit seiner Konzertlesung „…und die Welt steht still – Letzte Lieder und Geschichten von Menschen aus dem Hospiz“ in der Aula der PAB-Gesamtschule zu Gast sein.

Von Christina Geis