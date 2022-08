Das letzte Lied

Borgholzhausen

Mit seiner Konzertlesung „…und die Welt steht still – Geschichten und Musik aus dem Hospiz“ war der aus Wiesbaden stammende Autor Stefan Weiller zu Gast in Borgholzhausen. Mehr als 220 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Aula der PAB-Gesamtschule ließen sich von den Geschichten und Liedern sterbender Menschen, die Weiller deutschlandweit zusammengetragen hatte, berühren.

Von Christina Geis