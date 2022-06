Dauerkarten für Tennis-Turnier gewinnen

Bei den Reinert Open haben schon oft Spielerinnen aufgeschlagen, die später den Durchbruch geschafft und die Partien in Versmold als Sprungbrett genutzt haben. Im Mai standen unter den Top 100 der Welt gleich 13 Profis, die in der Vergangenheit bei den Reinert Open dabei waren, allen voran Darya Kasatkina (WTA 13) und Sorana Cirstea (WTA 32). Somit ist es gut möglich, dass sich auch in diesem Jahr ein künftiger Superstar in Versmold präsentiert. Dass in Sabine Lisicki, die 2013 das Finale in Wimbledon erreicht hat, die ehemalige Nummer 12 der Weltrangliste bei den Reinert Open ihr Comeback nach langer Verletzungspause vorantreiben will, erhöht die Attraktivität des Turniers – ebenso die Wildcard für Laura Siegemund (ehemalige Nummer 27 der Welt und Grand-Slam-Siegerin im Mixed). Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm rundet den Turnierbesuch ab.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar