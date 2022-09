Bei der Neugestaltung der Haller Innenstadt sollen deutlich mehr Kurzzeit-Parkplätze ausgewiesen werden. Die Plätze für Dauerparker, zum Beispiel Arbeitnehmer, sollen umgekehrt an den Rand der Innenstadt verlegt werden. Dies sind Kernpunkte eines neuen Parkraumkonzeptes.

Kernpunkte eines neuen Parkraumkonzeptes vorgestellt - Langzeit-Stellplätze nur noch am Innenstadt-Rand

Diejenigen, die zum Beispiel als Arbeitnehmer in der Haller Innenstadt über viele Stunden Parkplätze in Beschlag nehmen, sollen künftig an den Innenstadtrand ausweichen, wo Stellplätze für Dauerparker ertüchtigt und deutlich sichtbarer gemacht werden sollen. Umgekehrt soll das Kurzzeitparken für Kunden und Besucher im nahen Umfeld der Innenstadt-Geschäfte deutlich attraktiver werden. Das sind Kernaussagen des Parkraumkonzeptes, das das Fachbüro SHP-Ingenieure den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses vorgestellt hat. Nun sollen die Fraktionen darüber intern diskutieren.