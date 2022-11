Der Charme vergangener Jahre

Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit hat im Jahre 2017 mit einem zünftigen Seemannsliederabend begonnen. „Wir werden in gewohnter Atmosphäre feiern“, verspricht Emil Sickendiek und stellt seinen Saal mit 70 Sitzplätzen am 17., 18. und 25. Februar 2023 zur Verfügung. Die kalendarische Nähe zum Valentinstag findet sich auch in den Menücreationen wieder. Herzblatt-Salat und Liebeskuchen ist auf jeden Fall dabei, die genaue Menüfolge steht noch nicht fest, wohl aber, dass es auch eine vegetarische Variante geben wird.

Der Preis für Gaumengenuss und Ohrenschmaus beträgt 60 Euro pro Person. Emil Sieckendiek weist auf die Möglichkeit eines entsprechenden Gutscheins hin, der sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignet. „Bei Leuten, die schon alles haben“, fügt er mit augenzwinkerndem und hintergründigem Humor hinzu.

Opus Arte muss aus Platzgründen auf die gewohnten ausladenden Ballkleider verzichten, allerdings werde man sich bei Kostümen und Dekoration etwas Passendes einfallen lassen, kündigt Reiner Beinghaus an. Neben dem immer wieder beeindruckenden Countertenor werden mit Annette Barrelmeyer, Angelika Meyer, Larissa Kern, Manuela Heinrich, Manuela Brenker-Scholz, Roland Beckmann, Horst-Dieter Schumacher und der Newcomerin Claudia Petschik nahezu sämtliche Solisten der Opus-Arte-Opera Erinnerungen längst vergangene Zeiten wieder lebendig werden lassen.

Dazu gehören Melodien von Lale Andersen und Marlene Dietrich, unvergessene Lieder von Heinz Rühmann und Marika Rökk oder Schlager, mit denen Zarah Leander und Caterina Valente Show-Geschichte geschrieben haben. Es wird rote Rosen regnen, während das exquisite Drei-Gänge-Menü dem glamourösen Abend auch kulinarisch den letzten Schliff verleiht. „Ein rätselhafter Schimmer, ein Je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer“ bei all den schönen Frauen, die uns in diese extravaganten Zeiten begleiten, so variiert Reiner Beinghaus den Text, den Friedrich Hollaender 1930 Marlene Dietrich für den Film „Der blaue Engel“ auf den Leib schrieb.

Einlass für die „Menü-Revue“ ist an allen Tagen jeweils um 19 Uhr, das Programm beginnt eine halbe Stunde später. Anmeldungen und Reservierungen sind telefonisch möglich unter 05201-971710 oder per email an [email protected]