Die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans in der Haller Innenstadt könnte noch zu Konflikten führen. Die Stadt will in dem Bereich nur Wohnen zulassen, ein großer Grundeigentümer jedoch plant auch mit Gewerbe.

Blick auf die Nagel-Besitzungen an der Bielefelder Straße. Rechts (alte Ausstellungshalle) will Nagel ein Haus mit Arztpraxen bauen. Links im Bereich der vorherigen Nagel-Werkstatt gibt es Überlegungen für gewerbliche Nutzung. Die Stadt aber will im Quartier Wohnen durchsetzen.

Ist das, was die Stadt mit der Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes für den Bereich zwischen Bielefelder Straße, Gartnischer Weg, Berliner Straße und für den Neumarkt als „allgemeines Wohngebiet“ plant, tatsächlich mit den bisher dort Gewerbetreibenden hinreichend abgestimmt? Nach einer Entscheidung des Planungsausschusses am Dienstagabend sowie WB-Recherchen bei Grundeigentümern am Mittwoch erscheinen Zweifel angebracht. Denn offenbar hegen diese auch gewerbliche Absichten in dem Bereich.