Der Farbe großen Freiraum bieten

Als Kontrast zur weißen Winterlandschaft bezeichnet Jana Wieking vom Haller Kulturbüro die farbmächtigen Malereien von Ulf Richter. Mehr als 30 Besucher haben sich trotz widriger Witterungsverhältnisse zur Ausstellungseröffnung in der Remise eingefunden, um die innerhalb der letzten zehn Jahre entstandenen Acrylbilder und Skulpturen auf sich wirken zu lassen.

Ulf Richter zeigt Acrylbilder und Steinskulpturen in der Galerie der Haller Remise

Bei der ersten Ausstellung des Jahres in der Galerie der Remise präsentiert Ulf Richter aus Borgholzhausen Acrylbilder in kräftigen Farben und Skulpturen aus Kalksandstein und Alabaster.

Der 1954 geborene Ulf Richter hat zunächst in Osnabrück Kunst und Mathematik studiert, sich nach dem Referendariat aber für eine berufliche Beschäftigung in der freien Wirtschaft entschieden. Gemalt hat der verheiratete Familienvater von zwei Kindern nach eigenen Angaben schon immer. Das berichtet Astrid Schütze vom Kulturverein Borgholzhausen bei ihrer ausführlichen Einführung in Richters künstlerische Welt.