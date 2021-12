Flutkatastrophe: Der Helfer aus Halle bleibt am Ball

In den Tagen vor Heiligabend war Stefan Gornikiewicz (Bildmitte) wieder im Flutgebiet im Hilfseinsatz. Diesmal brachte er mehr als 20 gebrauchte Haushaltsgeräte nach Heimerzheim, die er in den vergangenen Monaten in Halle und Umgebung für Flutopfer gesammelt hatte. Den Anhänger hat die ev. Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt. Beim Verladen helfen die Syrer Mohammad Ayhan Shlsh und Ahmad Mekdad, denen Stefan Gornikiewicz seinerseits nach ihrer Flucht vor sechs Jahren bei ihrem Start in Halle erheblich geholfen hat.

Foto: Stefan Küppers