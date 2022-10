Der Hof des Horrors in Versmold

Versmold

Es gibt noch viel zu tun auf dem alten Hof aus dem Jahr 1844 an der Casumer Straße. Einzig die Spinnweben hängen schon in den vielen verwinkelten Nebengebäuden. Doch die sind von realen Krabbeltieren in jahrelanger Arbeit entstanden. Pünktlich zum Halloween wird sich das Domizil von Nicole Lubienetzky und Patrick Overkamp in ein Horrorhaus verwandeln.

Von Sandra Homann