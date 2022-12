Unfälle und Katastrophen gibt es leider immer wieder. Doch neben dem alltäglichen Schrecken gibt es Ereignisse, die viele Menschen besonders intensiv bewegen. Dazu zählt in 2022 der schwere Unfall auf einem Bauernhof in Borgholzhausen-Barnhausen, bei dem im Juli 2022 ein 12-jähriger Junge stirbt.

Besonders bewegend ist das traurige Geschehen, weil es sich um einen Ort handelt , den Tausende Familien im Altkreis Halle gut kennen, nämlich als Spiel- und Erlebnishof von „Bauer Bernd“. Dort wo bereits Generationen von Kindern unbeschwerte und fröhliche Stunden erlebt haben, stirbt ein Kind durch die Verkettung höchst unglücklicher Umstände. Die schweren Kopfverletzungen, die er erlitten hat, als von dem Anhänger eines Traktors überrollte wurde, hat der Junge nicht überlebt. Die Reaktion der Familie auf die Katastrophe hat dabei noch einmal besonders bewegt. Denn weil der Junge auf dem Erlebnishof besonders glücklich und quasi fast zu Hause war, wurde die Trauerfeier auf der Deele des Hofes durchgeführt. Der Junge hätte dies so gewünscht, hieß es. Eine große Geste der Hinterbliebenen. Eine mögliche juristische Aufarbeitung des tragischen Unglücks bleibt davon unbenommen.

Ein 73-jähriger Versmolder stirbt in seinem Kleinwagen nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper. Foto: Grund

In relativer Nähe gibt es im späteren Jahresverlauf leider einen weiteren tödlichen Unfall. Auf der Barnhauser Straße kurz vor der Ortsgrenze zu Werther stirbt im November ein 73-jähriger Versmolder in seinem Kleinwagen, als er aus ungeklärter Ursache gegen einen Sattelschlepper prallt.

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Versmold-Loxten entsteht im Dezember Schaden in sechsstelliger Höhe. Foto: Grund

Neben der Rettung von Menschen und der Unterstützung beim Absichern von Unfällen, sind die Feuerwehren im Altkreis Halle im ablaufenden auch mehrfach bei schweren Bränden gefordert. In Versmold-Loxten gab es gleich zwei Großbrände. Im April brennt es verheerend in einem Einfamilienhaus auf einer Reitsportanlage und im Dezember geht der Schaden bei einem Scheunenbrand auf einem Bauernhof in die Hunderttausende von Euro.

Ebenfalls hoher Schaden entstand bei dem Brand eines Einfamilienhauses auf einer Reitanlage in Versmold-Loxten im April 2022. Foto: Gabriele Grund

Die Haller wie auch die Borgholzhausener Feuerwehr sind 2022 mehrfach bei Unfällen auf der A33 gefordert. Auch wenn der Autobahnbau einst auch damit begründet wurde, dass die Vielzahl an Unfällen auf der B68 minimiert werden sollten, kommt es immer wieder auf der A33 zu Unfällen, bei denen auch mehrere Fahrzeuge beteiligt sind.

Von einer Drehleiter aus bekämpfen Haller Feuerwehrleute den Brand im Obergeschoss eines Wohnhauses Foto: Christian Müller

Mann stirbt bei Brand in Halle

Die schlimmste Nacht des Jahres erlebt die Haller Feuerwehr am 7. April. Erst gibt es einen komplizierten Großbrand in einem Wohnhaus an der Brandheide, bei dem hoher Sachschaden entsteht, aber wenigstens keine Menschen zu Schaden kommen. Doch noch in derselben Nacht gibt es in der Haller Innenstadt in der Graebestraße einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Hier kommt leider für einen 52-jährigen Haller jede Hilfe zu spät.

In diesem Mehrfamilienhaus in der Graebestraßee in Halle stirbt ein Mann bei einem Wohungsbrand. Foto: Feuerwehr Halle

Das ehrenamtliche Engagement von Feuerwehrleuten wird von Bürgern zurecht hoch geschätzt und auch bewundert. Über manche Aktionen von Gesetzesbrechern kann man sich hingegen auch nur wundern. Zum Beispiel über die Chuzpe, die Kriminelle für den Aufbau und den Betrieb einer illegalen Mariuhana-Plantage mitten in einem Dorf aufbrachten.

Helfer des THW bauen fachmännisch die illegale Anlage zur Aufzucht von Mariuhana-Pflanzen im ehemaligen Hochzeitssaal der früheren Gaststätte „Chaplins“ in Kölkebeck ab. Foto: Küppers

Im Mai fliegt die Drogenplantage im ehemaligen Hochzeitssaal der schon seit vielen Jahren geschlossenen Gaststätte „Chaplins“ mitten im kleinen Kölkebeck auf. Das Landeskriminalamt hat Hinweise aus anderen Regionen NRWs ausgewertet und plötzlich zugeschlagen. Die nächsten Nachbarn haben nichts geahnt. Die Quittung fürs kriminelle Tun gab's im Dezember, als das Landgericht Bielefeld gegen mehrere Männer langjährige Haftstrafen verhängte. Der Haupttäter muss sechs Jahre hinter Gitter.

Ein Polizist sichert die Straße in Hörste ab, an der sich ein Mann in einem Wohnhaus verschanzt hat. In den Gärten sichern SEK-Beamte mit gezogenen Waffen die Lage. Foto: Küppers

Für jede Menge Staunen bei den Zaungästen sorgt auch ein SEK-Einsatz im August in einem weiteren Haller Dorf. In Hörste hat ein 48-Jähriger ersten Meldungen zufolge Familienmitglieder in einem Wohnhaus im Streit mit einer Waffe bedroht. Die Polizei fordert wegen der unübersichtlicher Lage Spezialeinsatzkräfte an, die sich im Laufe des Abends sogar noch untereinander abwechseln. Weil der Mann sich im Haus verschanzt, in dem sich längere Zeit auch noch dessen Mutter befindet, zieht sich der SEK-Einsatz über Stunden hin. Als die Mutter das Haus verlässt, greift das SEK schließlich zu. Bei der Hausdurchsuchung findet sich zwar eine Waffe, aber keine scharfe Munition dafür. Letztlich stellen sich Fragen nach Aufwand und Ertrag.