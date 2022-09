Die Auszubildende von 1992 ist jetzt Chefin

Dass sie einmal den Salon übernehmen würde, in dem sie 1992 ihre Ausbildung zur Friseurin begann, hätte Gülnaz Seker damals nicht gedacht. Doch rund 30 Jahre später ist es Realität. Mittlerweile hat sie die Regie bei „Haarmonie“ von der langjährigen Inhaberin Beate Hentrich übernommen, die Räumlichkeiten renoviert und ist voller Tatendrang in die Selbstständigkeit gestartet.

Gülnaz Seker freut sich darauf, ihre Kundschaft in den frisch renovierten Räumlichkeiten begrüßen zu können.

„Ich wollte eigentlich Erzieherin werden, habe aber keinen Ausbildungsplatz gefunden. Dann habe ich mitbekommen, dass sie im Friseursalon Rosinski eine Auszubildende suchen“, erinnert sich Gülnaz Seker an eine Findungszeit nach der Schule, die sie mit ihrer jetzigen Leidenschaft in Berührung brachte. „Das war schon eine gute Adresse. Michael Rosinski war als Friseur Welt- und Europameister“, berichtet Gülnaz Seker, die im Laufe der Zeit immer mehr Gefallen am handwerklichen und kommunikativen Beruf fand und auch im Salon blieb, als Beate Hentrich den Salon 1994 von Rosinski übernahm.