Die Bilder und ihre Vielschichtigkeit entdecken

Die Austellung "cover – discover“ von Reinhild Patzelt in der Alten Lederfabrik in Halle wird bis zum 29. Januar verlängert

Halle

Die Gütersloher Künstlerin Reinhild Patzelt war bei einem Besuch der Städtischen Galerie im vergangenen Jahr so inspiriert von den besonderen Räumlichkeiten, dass daraufhin eine neue Bilderserie entstanden ist. Diese hat sie eigens für ihre am Sonntag eröffnete Ausstellung in der Alten Lederfabrik geschaffen und präsentiert sie unter dem Titel „cover – discover“.