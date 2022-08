Die Haller Lebensretter brauchen Hilfe

Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Halle benötigt eigentlich seit Jahren Mittel für die Modernisierung der Geschäftsstelle und des Lagerraums am Sportplatz Osning in unmittelbarer Nähe des Lindenbades. Jetzt hat der Schul- und Sportausschuss über einen Antrag des Vereins mit mehr als 730 Mitgliedern beraten. Am Ende waren sich alle einig, dass die Verwaltung die Umsetzung verschiedener Varianten (Neubau oder Sanierung) inklusive einer groben Kostenschätzung prüfen soll.

