270 närrisch gestimmte Besucher feiern am Wochenende bei Herren- und Damensitzung

Halle-Künsebeck

Zwei lange Jahre musste die Karnevalsgesellschaft Künsebeck auf ihre alljährlichen Feierlichkeiten und die bei den Jecken so beliebte "fünfte Jahreszeit" verzichten. Umso ausgelasser ist daher die Stimmung, als der Karneval am vergangenen Freitag- und Samstagabend seine Wiederauferstehung feiert und zahlreiche kostümierte Personen sich schunkelnd in den Armen liegen.

Von Malte Krammenschneider