Früher hat er als Rechtsanwalt und Partner in einer Kanzlei gearbeitet. Heute ist Christoph Brinkschröder auf die andere Seite gewechselt und arbeitet als Familienrichter am Amtsgericht Halle. In diesen Tagen der 40-jährige Jurist seine Ernennungsurkunde zum Richter auf Lebenszeit.

An seiner Bürotür flattern noch die Luftschlangen. Sie sind Ausdruck der kollegialen Verbundenheit am Haller Amtsgericht, die Christoph Brinkschröder so ungemein zu schätzen weiß. Am 29. Juli überreichte ihm Landgerichtspräsident Klaus Petermann in Bielefeld die Ernennungsurkunde zum Richter auf Lebenszeit.