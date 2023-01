Die Welt von Südtirol und den Dolomiten in Halle

Eine neue Folge der Vortragsreihe "Länder und Menschen" der Volkshochschule Ravensberg führt am Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr, in der Aula des Haller Berufskollegs in die faszinierende Bergwelt von Südtirol, die Walter Steinberg in einem Multivisionsvortrag vorstellen wird.

Neuer Vortrag in der VHS-Reihe "Länder und Menschen" am 11. Januar

Italien - und doch nicht Italien: Das ist Südtirol. Donnert man vom Brenner südwärts, beherrschen endlose Apfelplantagen das Bild, eingerahmt von monotonen Felsflanken. Abseits der Autobahn jedoch findet sich eine facettenreiche Schatztruhe voller Natur und Kultur, deren Geheimnisse sich dem erschließen, der sich Zeit nimmt für Land und Leute.

Denn Südtirol, das ist viel mehr als Berge & Burgen, als Speck & Ski, als Drei Zinnen und Ortler, als Waale und Weihwasser, als Wolkenstein und Wanderwege!

Auch von den Menschen in Südtirol gibt es interessante Eindrücke. Foto: Walter Steinberg

Referent Walter Steinberg hat drei Jahre in Brixen gelebt und Südtirol neben seiner Tätigkeit als Entwicklungsingenieur in der Fototechnik lieben gelernt. So sehr, dass die Idee, auf die italienische Alpensüdseite für eine Reisereportage zurückzukehren, schon lange in seinem Kopf herumgeisterte. 2017 begann er, gemeinsam mit seiner Frau, der Biologin Dr. Siglinde Fischer, diese Idee in die Tat umzusetzen. Stets mit dabei: Mischlingshündin Motte.

Entwicklungsingenieur Walter Steinberg und seine Frau, die Biologin Dr. Siglinde Fischer, durchwanderten die italienische Alpensüdseite für eine Reisereportage. Foto: Steinberg

Die drei durchwanderten zunächst die Dolomiten von Ost nach West, später die Sarntaler Alpen, die Texel- und die Ortlergruppe. Überwältigend schöne Bergpanoramen, blühende Almen, einsame Bergseen und einmalige Begegnungen mit Murmeltier, Steinbock & Co haben sie festgehalten.

Im Vinschgau und Ahrntal besuchen sie Bildhauer. Bauern zeigen, wie sie mit viel Herzblut den Schatz regionaler Produkte hüten. Auch das Geheimnis der prachtvoll gestickten Lederhosen und -gürtel, die wohl jeder schon einmal auf einem der zahlreichen Feste Südtirols gesehen hat, wird gelüftet. Eine südtiroler Blaskapelle ließ sich über Flügelhorn und Posaune schauen.

Den Charme Südtirols in Stadt und Land, das traditionsgeprägte, aber auch das moderne Leben der Südtiroler haben Steinberg und Fischer in dieser facettenreichen Reisereportage eingefangen. Immer haben sie dabei ein wachsames Auge auf die zahlreichen Kleinode entlang ihres Weges geworfen.

Majestätische Eindrücke verspricht diese Reisereportage. Foto: Walter Steinberg

Eine brillante Bilderreise auf höchstem fotografischen und technischen Niveau mit intensiven Einblicken ins Land, dazu unterhaltsam und doch informativ kommentiert.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (reduziert acht Euro) gibt es telefonisch bei der VHS unter 05201 / 8109-0 oder im Internet unter www.vhs-ravensberg.de, E-Mail: [email protected] Auch an der Abendkasse gibt es Karten.