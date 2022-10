Nicht von ungefähr hat die Stadt Halle der Dichterin Margarete Windthorst (1884 bis 1958) eine eigene Straße gewidmet. Das Haller Museum rückt die westfälische Schriftstellerin, die in Halle-Hesseln begraben ist, zum Jahrestag wieder in den Fokus.

Die Familiengrabstätte der Morsey-Picards ist zweifelsohne einer der schönsten und wohl auch verstecktesten „Lost Places“ in Halle. Man findet zu ihm, wenn man von der Margarete-Windthorst-Straße in Fahrtrichtung Hesseln nach rechts in den Eschweg einbiegt und nach 30 bis 40 Metern nach links in einen Waldweg hineinläuft, der dank eines großen frei stehenden Baumstumpfes gut markiert ist. Nach knapp 100 Metern gelangt man zu einem eingefriedeten Familiengrab, wo neben weiteren Mitgliedern der Familie Morsey-Picard auch eine der berühmtesten Hallerinnen ihre letzte Ruhe gefunden hat.