Die „Zauberbäume“ wachsen und gedeihen

„Für dieses Projekt sind täglich Fraktionsmitglieder unterwegs. Das anzuschieben, ist für unsere kleine Fraktion schon ein großes Ding“, sagt Karin Kozlowski von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Haller. Die UWG hatte jetzt zur Besichtigung der Kiri-Baum-Anpflanzungen in Hesseln eingeladen.

Dort, auf einem überschaubaren, von Landwirt Morsey-Picard zur Verfügung gestellten Stück Acker nahe der Bahnschienen, wachsen seit einem Jahr etwa 20, von engagierten Bürgern gespendete Kiri-Bäume, die von den UWG-Mitgliedern offenbar erfolgreich gehegt und gepflegt werden.

Damit die schnell wachsenden Bäume (etwa 1 bis 1,50 Meter pro Jahr) die ersten Jahre gut überstehen und vor Verbiss durch Tiere geschützt sind, umgibt sie derzeit noch ein kleiner Zaun; doch wie Thomas Scholz verrät, bedürfe der in Asien beheimatete Kiri-Baum nach drei bis vier Jahren keinerlei fremde Unterstützung mehr.

Freuen sich über die wachsenden Kiri-Bäume: (von links) Karin Kozlowski, Thomas Scholz, Rainer Braksiek, Scarlett Mantei und Stefan Gerdröwekamp von der Haller UWG. Foto: Malte Krammenschneider

„Der Kiri, der wegen seiner schönen Blüten auch Blauglockenbaum genannt wird, ist gut für unsere Böden beschaffen und kommt mit Trockenheit klar“, erklärt Thomas Scholz, laut dem es sich beim Kiri-Baum um einen sogenannten „Plantagen-Baum“ handele, der nicht in den Wald gehöre. „Es ist eine Hybrid-Pflanze, die sich hier nicht so einfach vermehren und einheimische Arten verdrängen kann“, ergänzt Karin Kozlowski. Ihr zufolge sei die UWG damals über das Fernsehen auf eine ähnliche Aktion aufmerksam geworden und habe sich das Ziel gesetzt, auch in Halle ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen.

So wurden im Juli 2021 die ersten Bäume gepflanzt, und dank zahlreicher privater Spender wurden es immer mehr. Inzwischen sind es 40, die an den beiden „Plantagen“ (die zweite befindet sich am Hof Wacker in Bokel) prächtig gedeihen und trotz ihrer noch geringen Größe schon damit begonnen haben, jede Menge CO2 zu binden – genau so, wie es sich die UWG vorgestellt hat.

„Es ist schon ein richtiger Zauberbaum“, sagt Rainer Braksiek, der sich mit viel Leidenschaft um die „Wacker-Plantage“ kümmert. Sei es mit dem Freischneiden, damit die Bäume genug Licht bekommen, oder dem in diesen Tagen trotz seiner Unempfindlichkeit notwendigen Gießen. Die Bäume sollen die ersten Jahre überstehen, damit sie eigenständig überleben und einen nicht unbeträchtlichen Teil zum Klimaschutz leisten können.

Dies ist nicht zuletzt auch dank den zahlreichen Spendern möglich geworden, bei denen sich die UWG auch mit an den Plantagen aufgestellten Sponsoren-Tafeln bedankt.