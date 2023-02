Ein brennendes Auto sorgt auf der A33 in Dissen (Fahrtrichtung Bielefeld) für Verkehrsbehinderungen. Die Aufräumarbeiten dauern nach Polizeiangaben weiter an.

Kurz hinter dem Autobahn-Trog in Dissen (Fahrtrichtung Bielefeld) musste die Feuerwehr am Freitag ein brennendes Fahrzeug löschen.

Am Freitagvormittag um 09.56 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen brennenden BMW 320d auf der A33 in Höhe Dissen informiert. Eine 25-jährige Osnabrückerin war nach Polizeiangaben mit ihrem Auto auf der Richtungsfahrbahn Bielefeld unterwegs, als sie plötzlich technische Probleme an ihrem Fahrzeug feststellte.

Fahrerin (25) bemerkt technische Probleme

Die Frau hatte gerade den Autobahntunnel in Dissen passiert, als sie ihren Pkw zum Stillstand brachte. Der BMW geriet schließlich in Vollbrand, dadurch entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Der Autobahntunnel wurde umgehend in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt.

Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen ab. Bei dem Brand wurde der Pkw vollkommen zerstört. Durch die Hitzeeinwirkung wurden die Fahrbahn und eine Notrufsäule in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 11.15 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Osnabrück nach Auskunft der Polizei wieder freigegeben werden. Die A33 in Richtung Bielefeld ist aktuell (14:40 Uhr) noch für den Verkehr gesperrt, Grund dafür sind Reinigungsarbeiten. Es kommt zu mehreren Kilometern Rückstau.

Am Stauende fährt Auto auf Lkw auf

Personenschaden entstand bei dem Einsatz nicht. Im Rückstau fuhr ein Pkw am Stauende auf einen Lkw auf, auch in diesem Fall gab es keine Verletzten.