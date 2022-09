Dorf-Olympiade, Musik und Party

Los geht’s am kommenden Samstag, 17. September, um 13 Uhr mit der offiziellen Begrüßung und einer kreativen aber noch geheimen Aktion, welche aber laut Orgateam bestimmt für Aufsehen sorgen wird. Anschließend beginnt mit der Kinder-Olympiade (drei bis zehn Jahre) um 13.05 Uhr bereits einer der Höhepunkte des Tages, bei dem der Nachwuchs bestimmt jede Menge Spaß haben wird. Mit Spielen wie Dosenwerfen, einer Wasserstation oder auch einem Puzzlespiel warten insgesamt fünf Aufgaben, die es möglichst gut zu lösen gilt. „Jeder Teilnehmer gewinnt. Wir haben hochkarätige Preise vorgesehen“, erklärt Hartmut Pohl, den es als Vorsitzender des TV Deutsche Eiche Künsebeck freut, dem Sommerfest einen sportlichen Touch verliehen zu haben.

Für 14.45 Uhr ist dann die Siegerehrung der Kinder-Olympiade geplant, bevor die Sängergemeinschaft um 15 Uhr ein kleines aber feines Konzert geben wird. Um 15.30 Uhr tritt dann Zauberer „Marco“ auf und parallel startet die große Künsebecker Dorf-Olympiade für Jugendliche und Erwachsene. 5er-Teams können sich bei Julia Steinweg unter [email protected]/0151-56623396 oder bei Hartmut Pohl unter [email protected]/0177-3282953 anmelden.

Um 16.15 Uhr steht dann am Samstag ein Auftritt des Trommel-Spezialisten Thiendella Diop auf dem Programm. Um 17.15 soll es voraussichtlich die Siegerehrung der Dorf-Olympiade und des Mini-Golf Turniers durch Bürgermeister Thomas Tappe geben, bevor von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr eine Kinderdisco stattfindet. Die „Großen“ kommen dann am Abend von 20 Uhr bis 22 Uhr in den Genuss der Live-Band „Madline & Jay“ und ein DJ wird noch bis zum offiziellen Ende des Sommerfestes, um 2.00 Uhr am nächsten Morgen, für Stimmung sorgen.

„Wir werden an diesem Tag auch noch die finalen Supermarkt-Anteile verkaufen“, verrät Friederike Hegemann. Weil das Sommerfest auch eine Station der „RadKulTour“-Reihe ist, rechnen die Organisatoren mit einigen auswärtigen Besuchern. Außerdem verweisen sie darauf, dass das Sommerfest im Rahmen des NRW-Förderprogramms „Neustart miteinander“ mit der Übernahme von 50 Prozent der Kosten unterstützt wird. Zudem erfährt auch die geplante Olympiade durch das Förderprogramm „2000 x 1000“ eine Zuwendung. Die Künsebecker beweisen also einmal mehr, dass sie ihren Ortsteil lebendig halten und man hier an einem Strang zieht. Dazu tragen unglaublich engagierte Menschen bei, die für den Samstag wohl kein besseres Motto als „Ein Sommerfest gemeinsam für unser Dorf“ hätten finden können.