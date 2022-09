Dorfgemeinschaftsfest in Hesseln begeistert

Das Dorfgemeinschaftsfest in Hesseln hat nicht gerade bei einladendem Wetter stattgefunden. Dennoch haben die Besucher im Haller Dorf ihre Freude gehabt.

"Ich finde es ganz toll, was sie hier aufgebaut haben und gratuliere zum inzwischen zehnten Dorfgemeinschaftsfest in Hesseln. Ein schönes Jubiläum“, befindet Bürgermeister Thomas Tappe, der es sich nehmen lässt, die Veranstaltung am Samstagnachmittag persönlich zu eröffnen und sich beim neuen Organisations-Team um Sebastian Manke für das große Engagement zu bedanken. Ihnen ist es nämlich gelungen, für eine gemütliche Atmosphäre zu sorgen, die sowohl für die jungen als auch für die älteren Besucher etwas zu bieten hatte.