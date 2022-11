Drei "Krankenmorde" sind bekannt

Recherchen zu den Verbrechen der Nazis - in Borgholzhausen sollen weitere Stolpersteine als Mahnmal verlegt werden

Während der Herrschaft der Nationalsozialisten gab es nahezu in jeder Stadt und jedem Dorf Menschen, die wegen einer Erkrankung oder Behinderung deportiert und letztendlich ermordet wurden. So auch in Borgholzhausen, wo nach gründlicher Recherche der lokalen Stolpersteingruppe mindestens drei Personen Opfer von „Krankenmorden“ wurden.

Von Malte Krammenschneider