Es war einer der spektakulärsten Drogenfunde in der Geschichte des Altkreises Halle. An diesem Mittwoch beginnt der Prozess vor dem Landgericht Bielefeld.

Es war einer der spektakulärsten Drogenfunde der vergangenen Jahre und Jahrzehnte im Altkreis Halle. Im Hochzeitssaal der ehemaligen Gaststätte Chaplins mitten im Dorf Kölkebeck war von der Polizei im vergangenen Mai eine Drogenplantage ausgehoben worden.

Von diesem Mittwoch, 2. November, an wird der Fall vor dem Landgericht Bielefeld verhandelt. Der Auftakt zu dem Prozess, für den Folgetermine bis in den Januar 2023 bereits festgelegt worden sind, beginnt um 13 Uhr in Saal 2 vor der II. Strafkammer.

Wie das Landgericht jetzt mitteilte, sind insgesamt fünf Männer wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angeklagt. Zwei der Angeklagten (22 und 29 Jahre alt) kommen aus Herne, ein 53-jähriger Angeklagter gilt als ohne festen Wohnsitz sowie zwei weitere Männer (36 und 39 Jahre alt) aus Halle. Die Angeklagten sollen sich zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um durch den Betrieb von Cannabisplantagen Marihuana in großen Mengen zu erzeugen und gewinnbringend an eine Vielzahl von Abnehmern zu veräußern.

Mitarbeiter des THW rückten im Mai nach Kölkebeck aus, um die illegalen elektrischen Anlagen im ehemaligen Hochzeitssaal der einstigen Kölkebecker Gaststätte fachmännisch abzubauen. Foto: Stefan Küppers

Zumindest seit Februar 2022 sollen sie damit begonnen haben, eine Marihuanaplantage in Kölkebeck aufzubauen. Die beiden Angeklagten aus Halle sollen hierfür die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben und für den gewinnbringenden Verkauf verantwortlich gewesen sein. Die Angeklagten aus Herne sollen für die Anschaffung des Equipments sowie zusammen mit dem 53-Jährigen für den technischen Betrieb und die Pflege der Plantage verantwortlich gewesen sein. Am 3. Mai 2022 sollen sich in der Plantage 1.349 wachsende Pflanzen befunden haben, aus denen insgesamt gut 36 Kilogramm Marihuana hätten festgestellt werden können.

Die weiteren Verhandlungstermine hat das Landgericht bis auf weiteres für den 18. und 30. November (jeweils um 9 Uhr), für den 2. Dezember (9.30 Uhr), den 7. Dezember (13 Uhr), den 16. Dezember (9.30 Uhr), den 9. Januar (13 Uhr), den 11. Januar (9.30 Uhr) sowie den 16. Januar (9.30 Uhr) festgelegt.