Drogenbande aus Kölkebeck verurteilt: Haupttäter muss sechs Jahre ins Gefängnis

Zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und sechs Jahren hat die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Bielefeld fünf Männer (22, 29, 36, 39 und 53 Jahre) verurteilt. Sie haben nach Auffassung der Richter Betäubungsmittel in erheblichen Mengen im Saal einer früheren Gaststätte in Halle-Kölkebeck angebaut und damit gehandelt. Von den Verurteilten bekam der Kopf der Bande die höchste Strafe.

Das THW räumt die Drogenplantage in Kölkebeck.

Der 39-Jährige aus Halle - zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt - nahm die Fäden in die Hand, als er gegen Ende des Jahre 2021 von bislang Unbekannten darauf angesprochen worden war, eine Drogenplantage aufzubauen. Platz war genug da: im Festsaal der früheren Gaststätte Chaplins, wo er im Erdgeschoss des Haupthauses wohnte und sein Bruder (36) in einem anderen Trakt des Gebäudes wohnte. Weil der 39-Jährige nicht alleine mit dem Einrichten und weiteren Betrieb der Plantage zurecht kam, suchte er sich Hilfe und fand sie in zwei Tatbeteiligten aus Herne sowie einem Wohnungslosen.