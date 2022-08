"Dynamik" in Halle soll nicht ausgebremst werden

In der Haller Innenstadt zeichnen sich in der nächsten Zeit große Veränderungen ab. Das hat sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung gezeigt. Input von außen durch einen Architektenwettbewerb, wie es in einem Bürgerantrag von Thomas Dreier gefordert wurde (das WB berichtete), soll es jedoch nur begrenzt geben. Lediglich in dem Bereich rund um ehemals Möbel-Wolff an der Langen Straße (mit Neuem Markt und altem Kino) sowie der baulich abgängigen Regionalstelle Nord an der Werther Straße soll es nach Vorschlag der Verwaltung und dem einstimmigen Willen der Politik einen strukturierten Wettbewerb verschiedener Planentwürfe geben. Wie zu hören war, gibt es für das Quartier bereits einen interessierten Investor. Ehemals Möbel-Wolff scheint sich nach Aussage von Bürgermeister Tappe übrigens nicht für ein neues Stadtarchiv zu eignen, das dringend benötigt wird. Tappe gab Einschätzungen des Landschaftsverbandes weiter.

