E-Bike-Fahrer in Halle lebensgefährlich verletzt

Ein E-Bike-Fahrer hat sich am 7. März um 21.15 Uhr in Halle bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Halle hat sich ein E-Bike-Fahrer aus Steinhagen bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Archivfoto.

Der 67-jährige Steinhagener war in Halle auf der Bahnhofstraße unterwegs. Der Mann befuhr einen Geh- und Radweg, der an der Bahnlinie entlang führt. In Höhe des Parkplatzes einer Schule kollidierte der Mann mit seinem E-Bike mit einem Absperrpfosten und stürzte. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Zeugen wurden auf den gestürzten Mann aufmerksam und informierten die Rettungskräfte. Mit einem Rettungswagen wurde der 67-Jährige in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang machen? Wem ist der E-Bike-Fahrer auf dem Radweg aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.