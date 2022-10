E-Sports feiert Premiere

Wie sehr sich gerade Kinder in Pandemiezeiten danach sehnen, sich austoben zu können, das wird nun auch im Vorfeld der Haller Stadtmeisterschaften deutlich. Unter dem Motto "Halle bewegt sich" gehen vom 11. bis 13. November zum 19. Mal Hobby- und Vereinssportler in ganz verschiedenen Disziplinen an den Start. Die Turniere der Nachwuchskicker sind längst ausgebucht.

Hallenturniere sind schließlich auch für Fußballvereine seit Ausbruch der Pandemie gar nicht oder nur sehr eingeschränkt angeboten worden. Der Nachholbedarf scheint groß zu sein. "Die Teilnehmerfelder sind auf sechs oder acht Mannschaften beschränkt, weil die Halle zum Beispiel auch für Badminton genutzt wird und nach den Fußballspielen umgebaut werden muss. Wir hätten ansonsten auch drei Mal so viele Anfragen annehmen können", sagt Monika Werkis, bei der im Sportpark Halle die Fäden zusammenlaufen. Hier finden von Tischtennis bis Schnellschach mit einer Ausnahme alle Turniere statt. Wer einmal den Golfschläger schwingen und sich dabei sportlich messen möchte, kann dies auf den Plätzen des Haller Golfclubs Teutoburger Wald am Eggeberg tun. Weil das Lindenbad am Wochenende belegt ist, fallen in diesem Jahr die Schwimmwettbewerbe aus. Laufveranstaltungen hat es bereits bei der bis dato letzten Haller Stadtmeisterschaft im Jahre 2019 nicht mehr gegeben.