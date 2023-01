Die Ehrlich Brothers begeistern mit ihrer „Dream & Fly“-Show in Halle

Halle

Gigantische Illusionsshow auf Weltklasseniveau: Mit ihrer Magieshow „Dream & Fly - From Las Vegas to Halle“ haben Andreas (44) und Chris (40) Ehrlich, besser bekannt als die „Ehrlich Brothers“, am Wochenende (28. und 29. Januar) in Halle etwa 15.000 Besucher verzaubert.

Von Gabriele Grund