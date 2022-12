Ein Abschied mit Wehmut und Freude

Halle

„Ich habe die Praxis von der Pike auf aufgebaut.“ Noch gut kann sich Dr. Gerlinde Schulte-Brochterbeck daran erinnern, wie sie vor der Eröffnung selbst die Wände tapeziert und gestrichen hat. Das ist 18 Jahre her. Am heutigen Freitag nun wird die Haller Zahnärztin zum letzten Mal für ihre Patienten da sein. Nach einer Weihnachtspause übernimmt dann ihr Kollege Dr. Roman Julian Rehmet am 2. Januar die Praxis in der Bahnhofstraße 1.

Von Stephan Arend