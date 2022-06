Ein Fest des Glaubens

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause hat die beliebte Fronleichnamsfeier in Stockkämpen nun endlich wieder stattgefunden. Für die Gläubigen aus dem gesamten Pastoralverbund ein wichtiger Moment, denn schließlich ist Fronleichnam in der katholischen Kirche ein Hochfest, mit dem die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird.

„Der Name leitet sich ab von dem althochdeutschen Worten „fron für „Herr“ und „lichnam“ für Leib ab“, erklärt Pfarrer Joseph Dieste, dass das Fest traditionell am zweiten Donnerstag nach Pfingsten begangen wird. Es stehe nicht zuletzt deshalb in Verbindung mit Gründonnerstag, an dem Gläubige der Einsetzung der Eucharistie (Wein und Brot werden zu Blut und Leib) durch Jesus Christus beim letzten Abendmahl gedenken.