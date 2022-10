Ein Haller Dorf hat Riesenspaß mit Kultschlappe Adilette

Adiletten-Cup in Halle-Bokel Man spielte mit der Adilette in der Hand oder am Fuß Tischtennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen und Spieler teil.

Am vergangenen Samstag war es soweit. Der erste Adiletten-Cup der Welt fand im Gemeindehaus in Bokel statt. Der Heimatverein Bokel-Tatenhausen hatte sich etwas einfallen lassen. Die Adilette ist ein besondere Badelatsche, die im Jahr 1972 zum ersten Mal auf den Markt gekommen ist. Diese Kultschlappen erleben jetzt wieder eine Renaissance. Man trägt sie wieder mit hochgezogenen weißen Sportsocken. Die Rückkehr der Adilette führte zur Entwicklung dieser Weltneuheit. Die Idee des Adiletten-Cup war geboren.

Tischtennis mit Schlappe in der Hand oder am Fuß

Man spielte mit der Adilette in der Hand oder am Fuß Tischtennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen und Spieler teil. Die eine Hälfte ermittelte den Finalisten beim Spiel mit der Adilette in der Hand. Die andere Gruppe spielte klassisch mit einem Tischtennisschläger und hatte die Adilette am Fuß. So ermittelte man die Finalteilnehmer. Gespielt wurde über 2 Gewinnsätzen bis zu 9 Punkten. Insgesamt machten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Zuschauer diesen Cup zu einer Unterhaltungssensation für alle Generationen. Vor dem Turnierstart wurden die Startpaarungen ausgelost, beim Einspielen versuchte man die ausgefeilte Haltetechnik der Adilette der anderen zu erkennen oder Stärken und Schwächen auszumachen. Große Spannung war im Gemeindehaus spürbar und der Saal wurde bei vielen Matches zum richtigen Hexenkessel.

Adiletten-Cup in Halle-Bokel Es war ein Riesenspaß, der am vergangenen Wochenende im Gemeindehaus über die Bühne ging. Das Spiel mit sogenannten Adiletten war eine Riesengaudi. Foto: Heimatverein Bokel-Tatenhausen

In der Klasse Hand setzte sich ein junger Mann aus Künsebeck durch. Bastian Clermont ist ein wahrer Künstler mit der Adilette in der Hand. Er war selbst durch seinen Bruder Bennet Clermont im Halbfinale nicht aufzuhalten und zog in das Finale ein. Dort traf er auf den Haller Patrick Wagner, dessen Hobby das Tischtennisspielen ist und der sich in einem packenden Halbfinale gegen Falko Strothmann aus Kölkebeck durchgesetzt hatte.

Ein superspannendes Adiletten-Finale

Im Finale war die Spannung kaum zu übertreffen. Auf der einen Seite der versierte Wagner und auf der anderen Seite der talentierte Clermont. Im ersten Satz spielte man mit der Adilette in der Hand. Da setzte sich Clermont durch. Im zweiten Satz trug man die Adilette am Fuß und spielte mit einem klassischen Tischtennisschläger. Hier ließ dann Wagner dem Gegner keine Chance. Der dann folgende dritte Satz musste es entscheiden. Hier wurde zuvor ausgelost, wie gespielt wurde. Die „Glücksfee“ Mikkel Gottschalk zog „Fuß“. Dies bereitete dann den Weg für den Sieg von Patrick Wagner.

Adiletten-Cup in Halle-Bokel Der Haller Patrick Wagner ist Sieger der ersten inoffiziellen Adiletten-Weltmeisterschaft in Halle-Bokel. Foto: Heimatverein Bokel-Tatenhausen

Er ist nun der erste Adiletten-Cup-Sieger der Welt, kann sich sicherlich Weltmeister nennen und gewann das Preisgeld von 300 Euro. Bastian Clermont erhielt für den 2. Platz eine von Sport-Strunk aus Werther gesponserte Sonderedition der Adilette.

300 Euro Preisgeld für den Sieger

Im Spiel um Platz 3 und 4 traten dann Bennet Clermont und Falko Strothman, auch ein sehr guter Tischtennisspieler, an. Dieses kleine Finale war ein Spiegelbild des Spieles um den Sieg. Ebenfalls 3 Gewinnsätze und auch die Auslosung für das Spielgerät im dritten Satz ergab den klassischen Tischtennisschläger.

Die Veranstaltung war ein unglaubliches Erlebnis. Neben den Turnierspielen wurde in den Pausen „Rundlauf“ gespielt. Alt und Jung, aktive und ehemalige Sportlerinnen und Sportler, Adiletten-Träger und Adiletten-Schläger, Bokeler und Menschen aus allen Ortsteilen in Halle bekamen nicht genug und es ging richtig rund. Spaß ohne Grenzen und friedlich bis in die letzte Faser jeder Adilette.

Ganz sicher gibt es den 2. Adiletten-Cup im Jahr 2023. Er wird am ersten Samstag nach den Herbstferien in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Sicher ist auch, dass es nur 32 Startplätze geben wird, die heute schon begehrt sind.

Jetzt immer freitags Adiletten-Rundlauf

Der Heimatverein Bokel-Tatenhausen wird jetzt einmal im Monat, als Folge aus dem tollen Ereignis, den Adiletten-Rundlauf-Abend, freitags ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus Bokel anbieten. Jeder ist ganz herzlich willkommen, mitzumachen und sich auszuprobieren. Hier kann schon für den nächsten Adiletten-Cup geübt werden.