Die Nachricht ist ein Schock für alle Haller, die über Jahre und Jahrzehnte die urige und besondere Atmosphäre in der Bierkneipe „Haller Altstadt“ kennen- und liebengelernt haben. Wirt Gerrit Ellguth ist am Nikolausmarkt-Wochenende plötzlich und unerwartet im Alter von 63 Jahren gestorben.

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr alarmierten Mitarbeiter in der Kneipe und Stammgäste Polizei und Feuerwehr. Denn Gerrit Ellguth, der als Alleinstehender in einer Wohnung über der Kneipe in dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus an der Rosenstraße lebte, hatte sich am Donnerstag erkrankt abgemeldet, dann über das Nikolausmarkt-Wochenende aber nichts mehr von sich hören lassen und auch nicht auf Klingeln und Türklopfen reagiert. Nachdem die Feuerwehr am Sonntagabend die Tür aufgebrochen hatte, wurde er tot aufgefunden.

Musikfreund hat die urige Atmosphäre in seiner Kneipe geprägt

Gerrit Ellguth hat die Bierkneipe an der Rosenstraße, die 1987 von Erwin Keitel übernommen hatte, über insgesamt 35 Jahre betrieben, war zuletzt auch Inhaber der Konzession. Die Kneipe ist die letzte ihrer Art in der Haller Innenstadt und erfreut sich nicht nur wegen ihrer zentralen Lage großer Beliebtheit bei vielen Hallern. Nicht nur am Nikolausmarkt-Wochenende gehört ein Abstecher in die "Haller Altstadt" einfach mit dazu. Ein wesentlicher Grund ist die gemütliche Atmosphäre, die insbesondere auch durch die Persönlichkeit des stets freundlichen Wirtes Gerrit Ellguth geprägt war. Die Kneipe hatte der große Musikfreund im ganz eigenen Stil eingerichtet - mit Musikinstrumenten, alten Platten und Fotos, die an Größen aus der Musikszene erinnern.

Seine Liebe zur Musik hat Gerrit Ellguth, der unter anderem Peter Maffay und Udo Lindenberg sehr schätzte, auch zum Programm in seiner Kneipe gemacht. Einmal im Monat kam hier seit einigen Jahren ein Musiker-Stammtisch zusammen, bei der Mitglieder verschiedener Bands aus der Umgebung sich nicht nur austauschten, sondern auch kleine Sessions anstimmten. Dazu war eigens ein Klavier in der kleinen Kneipe aufgebaut worden. Und kleinere Konzerte in der "Altstadt" waren fester Bestandteil des Haller Veranstaltungskalenders.

Musikerstammtisch "Haller Altstadt": Udo Weber, Gerrit Ellguth und Peter Teubler (von links) haben den Musikerstammtisch ins Leben gerufen. Foto: WBfm

"Ein großer Verlust für Halle"

Gerrit Ellguth, der sich auch von Krisen nicht unterkriegen ließ, hatte gerade in den letzten Jahren viele Impulse für die Weiterentwicklung der Haller Gastronomie gesetzt. Für den Bereich vor der denkmalgeschützten Kneipe baute er eine Holzterrasse, die er optisch ansprechend gestaltete und die sich zusammen mit den benachbarten gastronomischen Angeboten in der Rosenstraße großer Beliebtheit erfreute. So entstand an lauen Frühjahrs- und Sommerabenden eine beinahe südländische Atmosphäre am sogenannten "Haller Herz". Und erst in diesem Jahr hatte Gerrit Ellguth gemeinsam mit Innenstadtmanager Frank Hofen einen Biergarten auf der rückwärtigen Seite der "Altstadt" hin zum Kirchplatz eingerichtet. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Zur Rosenstraße hin war als weitere Aufwertung der Bau eines Wintergartens auf der Terrasse geplant. "Gerrit Ellguth war immer sehr hilfsbereit. Sein Tod ist ein großer Verlust für Halle", sagt Frank Hofen.

"Hier darf jeder seine Meinung sagen"

Viele Haller haben Gerrit Ellguth gekannt, auch wenn er über Jahrzehnte mit seinem auffälligen Saab-Cabrio durch die Stadt fuhr. In der Kneipe, die er von den Hausbesitzern gepachtet hatte, pflegte der Bayern-München-Fan eine freundliche und liberale Atmosphäre. "Ob Politik oder Sport - hier darf jeder seine Meinung sagen", sagte er einmal zu seinem persönlichen Kneipen-Jubiläum dem WESTFALEN-BLATT. An den Wänden zeugen Fotos von den mit vielen Anekdoten versehenen Fußball-Duellen der Kneipenmannschaften "Rot gegen Blau". Und die gemeinsamen Fußballabende bei Gerrit Ellguth vor dem Fernseher sind legendär für die, die sie miterlebt haben.

Viel soziales Engagement

Und was ebenso Erwähnung verdient: Aus der "Haller Altstadt" entwickelten sich in den vielen Jahren immer wieder auch Initiativen für das Haller Allgemeinwohl. Hier war der Stammtisch der "Haller Loge", deren Mitglied Gerrit Ellguth war, die sich einige Jahre insbesondere um das Haller Wahrzeichen "Kaffeemühle" kümmerte. Und erst im letzten Frühjahr initiierte der Wirt mit Stammgästen anlässlich eines Geburtstages eine Spendensammlung für Ukraine-Flüchtlinge in der Stadt. Wenn es um Soziales und Hilfsbereitsschaft ging, hatte Gerrit Ellguth, der seinen betagten Vater hinterlässt, das Herz stets auf dem rechten Fleck.