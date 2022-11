Endlich wieder Haller Nikolausmarkt 

Nach dem großen Frust bei den Veranstaltern in den vergangenen beiden Corona-Wintern ist dies jetzt schon eine Nachricht: Der Haller Nikolausmarkt wird am ersten Adventswochenende ohne Einschränkungen stattfinden und es soll von der Grundkonzeption wieder fast so werden wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.

Dem kleinen Organisationsteam in der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft (HIW) ist es gelungen, für die 42. Auflage des Haller Nikolausmarktes an drei Tagen von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, ein abwechslungsreiches Programm mit einigen neuen, aber vor allem auch vielen bewährten Elementen auf die Beine zu stellen. Das wohl wichtigste Element ist die Platzierung des Nikolausmarkt-Geschehens, das sich wieder auf den Kirchplatz konzentrieren wird. In den Corona-Wintern hatte man wegen Abstandsgeboten noch eine Ausdehnung der Buden bis hinunter zur Kreissparkasse in den Blick genommen. Darauf wird aus atmophärischen Gründen nun bewusst verzichtet. Letztlich fanden 2020 und 2021 die Nikolausmärkte dann wegen der Corona-Lage nicht statt.

Beim Pressetermin stellten Volker Kaiser, Cordula Verdujo-Rodriguez und Sebastian Fritzsch vom Orga-Team das Programm vor. Eigentlich hätte auch Maria Carotta dazu gehört, die jedoch in ihrem Geschäft unabkömmlich war. Was zeigt, wie viel persönlichen und ehrenamtlichen Einsatz die Mitglieder des Orga-Teams aufwenden.

Sixx-Strings beim Nikolausmarkt Halle Nikolausmarkt Halle Die "Sixx-Strings" sind die Hauptdarsteller bei der rockigen Nikolaus-Party am Freitagabend. Von links: Barni Kamp, Tommy Biermann, Sebastian Laaff und Dieter Schäfer. Foto: Schillig

Sixx-Strings-Konzert am Freitag

Das Programm soll vom Grundsatz her fast so ablaufen wie beim letzten Nikolausmarkt 2019. Zur musikalischen Einstimmung gibt es am Freitag, 25. November, um 10.45 Uhr eine Orgelmusik zur Marktzeit in der St. Johanniskirche mit dem ehemaligen Kantor Martin Rieker. Um 16.30 Uhr gibt es dann eine weitere musikalische Begrüßung in der Kirche, bevor um 17 Uhr der Bürgermeister auf der Bühne den Nikolausmarkt offiziell eröffnen wird. Für die Kinder ist das eine gute Gelegenheit, einige Süßigkeiten "abzustauben", die sie entweder vom Nikolaus oder der Hexe am Hexenhäuschen erhalten. Höhepunkt am Abend ist dann ein Konzert der Sixx-Strings auf der Bühne, die unter dem Motto "Christmas is coming to town" ein musikalisches Gute-Laune-Programm versprechen. Um 23 Uhr schließt der Nikolausmarkt seine Pforten.

50 Buden und viele Haller Vereine und Gruppen

Am Samstag, 26. November, öffnen die rund 50 Buden auf dem Nikolausmarkt um 13 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren lebt der Markt zum einen von dem Angebot professioneller Marktbeschicker und Schausteller. "Von denen ist keiner abgewandert, alle wollten die alten Standplätze", verrät Sebastian Fritzsch. Daneben ist aber auch das Engagement von Haller Gruppen und Vereinen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mit dabei sind unter anderem die Jugendfeuerwehr, die DLRG, die Ev. Jugend, das Gesundheits-Gymnasium des Berufskollegs, die Grundschule Gartnisch, die Mennonitische Brüdergemeinde und der Schwimmverein, auch sind die Partnerstädte Ronchin und Valmiera sind mit eigenen Ständen vertreten.

Band Goodbeats aus Paderborn Die Band „Goodbeats“ aus Paderborn wird nach ihrem viel beklatschten Auftritt beim Stadtfest "Haller Willem" 2022 auch beim Nikolausmarkt Halle am Samstagabend auftreten. Foto: Goodbeats

Kinderchor-Konzert und Rockmusik am Samstag

Zwischen 14 und 18 Uhr am Samstag können Familien mit Kindern kleine Säckchen mit Überraschungen erhalten, die vom Nikolaus und der süßen Hexe auf dem Kirchplatz verteilt werden. Um 15 Uhr am Samstag werden Chöre der Mennoniten-Brüdergemeinde aus Halle Weihnachtslieder zu Gehör bringen. Daran schließt sich um 16 Uhr ein großes Konzert unter dem Motto "Halle, wir singen" in der Kirche an, zu dem Kantor Friedemann Engelbert Kinder von den Haller Grundschulen, begleitet von den Lehrkräften und der Musikschule Halle, zusammen bringt. Es werden Nikolaus-, Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Mit dabei ist auch der Kinder- und Teeniecho der Johanniskantorei. Für das Abendprogramm ab 19.30 Uhr auf der Bühne hat das Organisationsteam schließlich die Goodbeats Band aus Paderborn verpflichtet, die mit ihrem Programm aus Pop, Rock, Funk & Soul zuletzt beim Stadtfest "Haller Willem" voll überzeugt haben. "Die freuen sich wieder richtig auf Halle", verrät Volker Kaiser.

14-Jährige Maja Kleine singt mit KMD Friedemann Engelbert

Der Sonntag, 27. November, startet um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst zum 1. Advent, an dem auch der Bachchor mitwirkt. Es predigt Pfarrer Bernd Eimterbäumer. Ab 11 Uhr sind wieder Gäste auf dem Nikolausmarkt willkommen. Um 12.30 Uhr tritt eines der großen Haller Gesangstalente auf der Bühne auf. Die erst 14-jährige Maja Kleine, die bereits als Solistin im Bachchor in Konzerten von sich reden gemacht hat, wird in Begleitung von Kantor und Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert singen.

Lustige Weihnachtsshow für Kinder

Zwischen 13 und 18 Uhr laden die Haller Geschäfte wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Um 14 Uhr erfreut dann der Volkstanzkreis Halle mit einem Auftritt auf dem Nikolausmarkt. Ganz auf die jungen Besucher zugeschnitten ist dann um 15 Uhr Jojos Kindershow aus Bramsche. Mit lustigen Figuren und viel Musik wird eine lustige und kindgerechte Weihnachtsshow aufgezogen. Dieses Event-Geschenk für die Haller Kinder ersetzt die langjährige 24-Wünsche-Aktion für Kinder, die vorerst nicht mehr stattfinden wird. Weiter geht es am Sonntag um 17 Uhr mit einem Auftritt der Musikschule und Bläser des Kreisgymnasiums, bevor der Nikolausmarkt um 19 Uhr offiziell seine Tore schließt.

Im Rahmenprogramm zum Nikolausmarkt hat auch das Strecker-Museum an der Gartenstraße am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An allen drei Tagen von 14 bis 18 Uhr ist auch das "Café Gegenüber" auf dem Kirchplatz geöffnet.