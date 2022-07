Ein Jahr nach der Flut

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe hat Halles Bürgermeister Thomas Tappe zusammen mit Matthias Braun, dem Initiator der großen Haller Spendenaktion, an der Gedenk- und Dankesfeier in dem bekannten Eifelstädtchen teilgenommen. Bei der Spendenaktion waren gut 110.000 Euro zusammengekommen.

Seit dem vergangenen Jahr hat sich gewaltig was getan in der Innenstadt.“ Halles Bürgermeister Thomas Tappe spricht nicht von „seiner“ Stadt, sondern von Bad Münstereifel. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe hat er zusammen mit Matthias Braun, dem Initiator der großen Spendenaktion, an der Gedenk- und Dankesfeier in dem bekannten Eifelstädtchen teilgenommen.