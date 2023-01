Ein Konzert ist bereits ausverkauft

Denn vor genau 300 Jahren, am 7. Februar 1723, bewarb sich Johann Sebastian Bach um das Thomaskantorat in Leipzig. Weil andere Bewerber zurückzogen, wurde er schließlich als dritte Wahl vom Leipziger Rat ohne sonderliche Begeisterung gewählt. Was damals in Leipzig so holprig begann, wurde für die Musikgeschichte zu einem Segen. Eine Fülle von Kantaten, Oratorien und Orgelwerken schuf Bach in den 27 Jahren seines Dienstes in Leipzig. Mit dem Titel „1723 Leipzig - Halle 2023“ trägt der künstlerische Leiter Friedemann Engelbert diesem Ereignis Rechnung.

Die Veranstaltungen beleuchten die damalige Bewerbungssituation ebenso wie das musikalische Umfeld. Zu Gast sind hochkarätige Solisten und Ensembles wie das Calmus-Ensemble, Musica Alta Ripa, Urban Strings, das Leipziger Trompeten-Consort, das Vokalensemble SLIXS und viele andere. Der Bach-Chor und das Vokalensemble der Johanniskantorei Halle bringen Bachs h-Moll-Messe sowie Telemanns Oratorium „Die Tageszeiten“ zur Aufführung. Karten sind online unter www.haller-leben.de/bach oder telefonisch unter 05201 - 183 338 erhältlich.

Das Programm auf einen Blick

Freitag, 27. Januar, 19.30 Uhr, St. Johanniskirche: Eröffnungskonzert – „NOURUZ – Bach und kurdische Tänze“; Ensemble „Musica Alta Ripa“ mit kurdisch-syrischen Musikern.

Samstag, 28. Januar, 18 Uhr, Storck-Treffpunkt: Konzert Storck-Treffpunkt – „Quer Bach“; A-Cappella-Band SLIXS (ausverkauft).

Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr, St. Johanniskirche: Oratorienkonzert – G.P. Telemann - „Die Tageszeiten“; Bach Messe g-Moll; Leitung: Friedemann Engelbert.

Dienstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, Aula Kreisgymnasium: Konzert – „Leipziger Meister“; Calmus-Ensemble.

Mittwoch, 1. Februar, 10 Uhr, Aula Kreisgymnasium: Kinderkonzert – „Julius der Flötenspieler“; Esemble „Flautando Köln“.

.Mittwoch, 1. Februar, 13 Uhr, Martin-Luther-Haus: Konzert beim Mittagstisch – für die Besucher(innen) des Mittagstischs.

Freitag, 3. Februar, 19.30 Uhr, Herz-Jesu-Kirche: Konzert – „Bach vor Leipzig“, Werke von Biber, Pachelbel, Bach u.a.; Ensemble „Urban Strings“.

Samstag, 4. Februar, 17 Uhr, Remise/St. Johanniskirche/ Passage Sparkasse: Konzert der anderen Art – „Haller Dreierlei“ – Musik – Literatur – Snacks.

Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr, St. Johanniskirche: Konzert – Das „Bachische Collegium musicum“, Barocke Lieder und Instrumentalwerke; Klaus Mertens (Bass), Hamburger Ratsmusik.

Dienstag, 7. Februar, 19.30 Uhr, St. Johanniskirche: Trompetenkonzert – „Musikalischer Wettstreit in Leipzig“, Leipziger Trompeten-Consort (Rupprecht Drees), Friedemann Engelbert (Orgel).

Samstag, 11. Februar, 17 Uhr, St. Johanniskirche sowie Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr, Altstädter Nicolaikirche: Abschlusskonzert – J.S. Bach; Messe h-Moll BWV 232; Bach-Chor der Johanniskirche, Vokalsolisten(innen), Telemannisches Collegium Michaelstein, Leitung: Friedemann Engelbert