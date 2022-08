Ein neues Bild vom Alter(n)

Halle

Gebrechliche Senioren müssen gepflegt werden, leiden an Demenz. Viele ältere Menschen sind aktiv, haben Zeit, sich um die Enkel zu kümmern, sich ehrenamtlich zu engagieren oder mit ihrer beruflichen Qualifikation jungen Kollegen den Einstieg in den Beruf zu erleichtert. Sie verlieben sich, viele heiraten zum ersten Mal. Das Alter hat so viele Gesichter. Mit der Wanderausstellung „Was heißt schon alt“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sollen die so vielfältigen Lebensweisen der älteren Generation mehr ins Bewusstsein gerückt werden.

Von Stephan Arend