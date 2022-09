Ein Plädoyer für das Wandern

Zu Hochzeiten haben sich bis zu 700 Teilnehmer auf den Weg gemacht, den Teutoburger Wald rund um Halle zu erkunden. Und einige auswärtige Besucher haben eigens für den Volkswandertag einen Kurzurlaub eingeplant. Die deutlich geringere Resonanz im Vorjahr lag an so manchem Regenschauer. Kein Wunder, dass sich Ingeborg Vogt vom RC Teuto nun für den Tag der Deutschen Einheit vor allem eines wünscht: „Einen sonnigen Herbsttag.“

Auf das Wetter haben die Organisatoren bzw. die 20 Helfer freilich keinen Einfluss. Ansonsten punkten sie aber mit flexiblen Streckenlängen und abwechslungsreichen, reizvollen Wegen, die von Mountainbikern des RC Teuto ausgeschildert werden. Außerdem wird unterwegs ein Rastplatz am Waldkindergarten eingerichtet, wo sich die Wanderer mit Bratwurst, Kuchen, Kalt- und Heißgetränken stärken können. Zwar ist diese Verpflegung kostenpflichtig, dafür entfällt das Startgeld und auch die Bürokratie des Anmeldens. Jeder Wanderer kann einfach zwischen 9.30 und 11 Uhr vor der Kreissparkasse Halle, die die Veranstaltung als Sponsor unterstützt, starten. Unterwegs kann jeder nach Lust und Kondition entscheiden, ob er kürzere oder längere Strecken zurücklegen möchte. „Insgesamt kann man bis zu 15 Kilometer wandern“, erklärt Ingeborg Vogt.

Reizvolle Wanderwege voller Abwechslung

Alle Strecken führen zunächst gemeinsam auf dem Wanderweg für Genießer über die Kiskerstraße hinauf zur Drachenwiese. Ab hier geht es weiter in Richtung der Waldgrabstätten im Lotteberg. Hier muss man sich entscheiden, ob man die 6-km-Strecke oder die 8-km-Strecke wandern möchte. Die lange Strecke führt auf dem Wanderweg für Genießer und dem Wanderweg „Haller Spuren“ vorbei am stillgelegten Steinbruch in Ascheloh, wo sie sich mit der verkürzten Strecke wieder vereint. Weiter geht es mit einem kleinen Anstieg hinauf zum Storkenberg, wo die Wanderer ein schöner Ausblick auf die „Ascheloher Schweiz“ erwartet. Im weiteren Verlauf geht es durch ein Tal Richtung Berghagen und vorbei an der Kaffeemühle zum Schützenberg, wo der Rastpunkt am Waldkindergarten erreicht wird. Dort können sich die Wanderer entscheiden, entweder den Rückweg über die Apothekerstraße anzutreten oder weitere 5 oder 7 km zu gehen. Diese Wege führen dann in westlicher Richtung über eine Umgehungsstraße in die Hesselner Berge bzw. Große Egge und zurück durch das Mödsiek zum Rastpunkt Schützenberg. Auf diesem Abschnitt werden verschiedene Themenwege (Weg für Genießer, Hermannsweg und „Rund um die Haller Egge“) belaufen. Ab dem Rastpunkt verläuft der Rückweg über die Apothekerstraße zur Kreissparkasse.